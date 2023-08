Bologna, in tre oggi hanno svolto una seduta differenziata

vedi letture

Tutti in gruppo nel Bologna nell'allenamento odierno, ad eccezione di Jhon Lucumi, Musa Barrow e Riccardo Orsolini che si sono allenati in seduta differenziata. Lo riporta il sito ufficiale del club felsineo. Restano tutti a rischio per la prima partita di campionato contro il Milan.