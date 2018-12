Bologna, Inzaghi in conferenza: "Il Milan è sempre nel mio cuore, Suso fa la differenza. Gattuso? E' un grande amico"

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato così in conferenza stampa della sua ex squadra: "Gattuso è un grande amico - riporta tuttomercatoweb.com -. Ci siamo sentiti poco tempo fa quando era in difficoltà. Sarà una giornata particolare per quello che è stato il Milan per me, una società sempre e per sempre nel mio cuore. Gli obiettivi del Milan erano chiari. Ad Atene se rigioca la partita 100 volte la vince 99 se ha Suso in campo perché è giocatore che fa la differenza. Il divario tecnico c’è ma dobbiamo dare il massimo e curare i dettagli. Noi abbiamo una grande occasione, mancano più di 20 partite, quello che ci manca è un risultato positivo. Siamo migliorati in tante cose ma non basta per portare a casa i 3 punti. Davanti al nostro pubblico, però, abbiamo grandi responsabilità".