Bologna, Karlsson: "Ho giocato con Ibra in nazionale, è unico. Zirkzee ha qualcosa di Zlatan..."

Jesper Karlsson, giocatore svedese del Bologna che stasera affronterà il Milan a San Siro, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del suo connazionale ed ex compagno di nazionale Zlatan Ibrahimovic, ora Senior Advisor di RedBird e del club rossonero. Ecco le sue parole: "Io e lui abbiamo giocato insieme in Nazionale, lo conosco bene. Da piccolino guardavo i brasiliani come modelli, da Ronaldinho a Robinho o Neymar negli ultimi anni. Ma Zlatan è leggenda, ispirazione. Unico".

Zirkzee ha qualcosa di Zlatan?

"Qualcosa c’è, sì. La fisicità o anche il saper trasformare le situazioni difficili in semplici. Di certo è bello vederlo giocare...".