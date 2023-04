Bologna, lavoro differenziato per Cambiaso e Arnautovic. Domani esami per Soriano

MilanNews.it

Il sito ufficiale del Bologna, prossimo avversario del Milan in Serie A, ha pubblicato il racconto dell'allenamento odierno dei rossoblù di Thiago Motta: "Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso Bologna-Milan di sabato: per i rossoblù attivazione atletica, lavoro di possesso e partitella a campo ridotto. Differenziato per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic, mentre nella giornata di domani Roberto Soriano sarà sottoposto ad esami dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro accusato a Bergamo".