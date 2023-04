Bologna, Motta sulla sfida con il Milan: "Avremo tempo per pensare come potremo affrontarla"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa commentando le assenze in vista della prossima gara con il Milan: "Sansone ha fatto bene, non solo per il gol. Zirkzee anche è entrato molto bene, devono dare sempre l'aiuto alla squadra. Per le assenze avremo tempo per pensarci e come potremo affrontarla. La affronteremo come al solito".