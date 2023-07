Bologna, oggi la ripresa a Casteldebole: il report dell'allenamento

Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti della squadra del Bologna, primo avversario del Milan in campionato, in preparazione all’amichevole di venerdì. Oggi per i rossoblù di Motta esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Primo allenamento con i compagni per Oussama El Azzouzi, Joshua Zirkzee e Sydney Van Hooijdonk. Seduta differenziata per Riccardo Orsolini.