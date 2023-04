Bologna, oggi rifinitura a porte chiuse pre-Milan. Motta ha già parlato

Il tecnico Thiago Motta ha già parlato ieri in conferenza stampa, esprimendosi così sul Milan: "Troveremo una squadra aggressiva che non ti lascia tempo di gioco, dovremo essere svelti ad andare veloce e trovare l'uomo libero decidendo se velocizzare o mantenere il possesso. La profondità fa parte di un momento del gioco che è importantissimo per andare in porta o per creare spazi ai nostri compagni. Andremo in campo a competere contro il Milan come abbiamo fatto contro l'Atalanta, consapevoli che ci troveremo davanti una squadra forte. Mi aspetto il miglior Milan della stagione, difficile trovare riserve in una rosa come quella dei rossoneri, noi dovremo fare una grande prestazione".