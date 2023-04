Bologna, oggi seduta tattica in vista del Milan. Differenziato per Cambiaso e Arnautovic

MilanNews.it

Il sito ufficiale del Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato, riporta il racconto dell'allenamento odierno della squadra di Thiago Motta: "A due giorni da Bologna-Milan, questa mattina la squadra ha svolto una seduta tattica. Tutti i rossoblù si sono allenati in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic che hanno continuato il lavoro differenziato, terapie per Roberto Soriano".