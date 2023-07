Bologna, Orsolini ha svolto una seduta di allenamento differenziata

Nel primo giorno di allenamento a Casteldebole dopo il ritiro di Valles, c'è stata una seduta differenziata per Riccardo Orsolini. Il numero 7 del Bologna non ha ancora svolto, a causa di un infortunio, un allenamento col gruppo. Resta da valutare il suo recupero per la sfida contro il Milan.