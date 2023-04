Bologna, Orsolini squalificato con il Milan: "Non ricordavo di essere diffidato"

MilanNews.it

Riccardo Orsolini, giocatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN commentando anche il cartellino giallo che lo costringerà a restare in tribuna per la sfida con il Milan: "È stato un gesto istintivo, non ricordavo che ero diffidato. È un peccato perché sarà una partita importante. Questi tre punti fondamentali, importantissimi, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il mister. Ci fanno capire che siamo una squadra importante che può vincere anche su campi difficili come quello di Bergamo. Europa? È ancora presto per fare calcioli, mi pare un po' prematuro parlarne ora".