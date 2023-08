Bologna, sabato pomeriggio amichevole contro l'AZ Alkmaar

Sabato pomeriggio, il Bologna, prossimo avversario del Milan il 21 agosto nella prima giornata di Serie A, sarò impegnato in un'amichevole in Olanda contro l'AZ Alkmaar, squadra da cui i rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo nelle scorse settimane Tijjani Reijnders. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 17.