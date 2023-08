Bologna, Schouten in panchina contro il Cesena? È vicino al PSV

vedi letture

Jerdy Schouten è stato convocato dal Bologna per la partita di Coppa Italia contro il Cesena in programma stasera, tuttavia stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbe non giocare, malgrado si sia regolarmente allenato in gruppo per tutta la settimana.

Il motivo? Chiaramente il mercato. Il quotidiano scrive che il centrocampista olandese potrebbe essere distratto dalle sirene provenienti da Eindhoven: il PSV - si legge - è molto vicino al giocatore e dunque è possibile che parta dalla panchina. Al suo posto è pronto Michel Aebischer per sostituirlo.