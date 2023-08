Bologna sconfitto in amichevole contro l’AZ. Problemi per Lucumi e Arnautovic

Basta un gol di Ernest Poku al 47' all'AZ Alkmaar, squadra che ha concluso lo scorso campionato di Eredivisie al 4° posto, per battere il Bologna di Thiago Motta, privo di Marko Arnautovic, indisponibile per un affaticamento al flessore sinistro. Il tecnico ex Spezia ha lanciato dal 1' il nuovo acquisto Sam Beukema, scegliendo anche il baby Tommaso Corazza come terzino sinistro.

Nonostante le polemiche, titolare anche Nico Dominguez, centrocampista il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno e che non ha ancora rinnovato con i rossoblù, disposti dunque a cederlo per un'offerta congrua pur di non perderlo a zero tra una stagione. Si chiude con una sconfitta in Olanda l'amichevole giocata all'AFAS Stadium di Alkmaar ed iniziata alle 17:00.

Marko Arnautovic è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale contro l'AZ Alkmaar per un affaticamento al flessore sinistro. Jhon Lucumi invece è stato sostituito nel corso del secondo tempo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.