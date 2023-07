Bologna sconfitto per 2-3 in amichevole contro il Monaco

Sconfitta di misura per il Bologna nell'amichevole odierna giocata al centro tecnico Niccolò Galli contro il Monaco. 2-3 in favore del club di Ligue 1 il risultato finale per un test comunque importante per gli uomini di Thiago Motta.

La partita

Bologna subito avanti grazie alla rete di Raimondo dopo 5' e raddoppio rossoblù con Ferguson al 13'. Il primo tempo si chiude così sul 2-0, ma nella ripresa i monegaschi prima recuperano con la doppietta di Golovin per poi segnare il definitivo 2-3 al 90' con Maripan.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski (60′ Ravaglia); De Silvestri (60′ Corazza), Beukema (60′ Bonifazi), Lucumi (75′ Stivanello), Sosa (63′ Lykogiannis); Ferguson (60′ Moro), Schouten (60′ Aebischer), Dominguez (75′ El Azzouzi); Pyyhtia (75′ Urbanski), Arnautovic (60′ Zirkzee), Raimondo (75′ Mazia). All.: Motta.

MONACO: Kohn; Matsima, Maripan, Okou; Diatta, Matazo, Fofana, Oliveira; Akliouche, Golovin (80′ Efekele); Ben Yedder. All.: Hutter.

ARBITRO: Volpi.

MARCATORI: 4′ Raimondo (B), 12′ Ferguson (B), 53′ Golovin (M), 74′ Golovin (M), 90′ Maripan (M).