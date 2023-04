Bologna, senza Orsolini e Soriano spazio per Aebischer. Ballottaggio Zirkzee-Sansone

MilanNews.it

Il Bologna è una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A e domani alle 15 al Dall'Ara ospiterà il Milan in quella che già solitamente non è mai una trasferta semplice per i rossoneri ma che lo sarà ancora di più considerando l'impegno di Champions passato e quello futuro. Thiago Motta dovrà fare a meno sia di Soriano, infortunato, che di Orsolini, squalificato: per questo motivo a destra sarà il momento di Aebischer, mentre a sinistra agirà Musa Barrow.