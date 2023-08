Bologna, Thiago Motta a DAZN: "Il Milan è costruito per vincere lo Scudetto"

Thiago Motta ha parlato a DAZN nel post partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo 20 secondi abbiamo avuto un’opportunità importante. Abbiamo affrontato una buonissima squadra ma io sono soddisfatto da quello che ho visto dalla mia”.

Cosa si aspetta dal mercato? “Abbiamo trovato una delle favorite per lo Scudetto, una squadra costruita con mezzi diversi dai nostri. I primi 20 minuti sono stati difficili perché hanno segnato, ma abbiamo affrontato uomo contro uomo una squadra piena di giocatori con grandi qualità. Sono convinto che i rinforzi arriveranno, questa è la strada giusta. Oggi i ragazzi hanno fatto un’ottima partita contro una squadra costruita per vincere questo campionato”.

Manca qualità in attacco? “Mettere in difficoltà una squadra come il Milan non è mai facile visto che hanno fatto in questo mercato. Dobbiamo andare in uno contro uno, Orsolini quando è entrato invece si è messo in una posizione che non mi piaceva. Oggi Zirkzee ha lavorato tantissimo, arriverà anche lui a fare gol. Sono soddisfatto da quello che ho visto oggi, certamente bisogna migliorare. Alla prossima c’è la Juventus in trasferta e dobbiamo alzare il nostro livello per competere contro queste squadre qua”.

Cosa chiedi a Zirkzee? “Oggi doveva tenere i due centrali del Milan e aspettare l’arrivo dei compagni, ma attaccare la profondità è importantissimo e lui ha le qualità per farlo. Quando viene fuori e porta un uomo via abbiamo i giocatori che possono inserirsi. Gli serve un po’ di tempo, sono convinto che insieme alla squadra funzionerà”.

Ti piace il mercato del Milan? “Si sono rinforzati tantissimo, hanno mezzi completamenti diversi da altre squadre come la nostra. Non mi piace parlare delle altre squadre, c’è un grande allenatore che la sta allenando. Da fuori vedo che abbiamo affrontato una grande squadra che si è rinforzata tanto”.