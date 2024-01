Bologna, verso il Milan: Saelemaekers in gruppo, differenziato per Ndoye

Prosegue la preparazione del Bologna in vista della trasferta di San Siro. Sabato sera la squadra di Thiago Motta scenderà in campo al "Meazza" contro il Milan di Stefano Pioli. Impegno difficile per i rossoblu che però sono reduci dalla sconfitta di due domeniche fa contro il Cagliari e nell'ultimo fine settimana non hanno giocato la loro partita contro la Fiorentina, poiché la squadra di Vincenzo Italiano era impegnata nella Supercoppa Italiana.

Il report

Il tecnico ha fatto svolgere alla sua squadra una seduta tattica conclusa con una partitella. Come riporta il sito ufficiale della società, Alexis Saelemaekers è rientrato in gruppo, si è allenato regolarmente con i compagni di squadra e sarà a disposizione per la sfida alla sua ex squadra. Dan Ndoye invece ha effettuato una seduta differenziata.