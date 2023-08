Bologna vince in rimonta con l'Utrecht. Oggi allenamento mattutino ad Alkmaar

Mancano 18 giorni alla prima giornata di campionato per il Milan che esordirà il prossimo 21 agosto alle ore 21 al Dall'Ara contro il Bologna. Dopo l'amichevole vinta ieri pomeriggio contro l'Utrecht, i rossoblù rimarrano in Olanda dove fra pochi giorni sfideranno l'AZ Alkmaar. Oggi, riporta il sito felsineo, la squadra di Thiago Motta si allenerà proprio ad Alkmaar per una sessione alle 10 di mattina.