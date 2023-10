Borussia Dortmund imbattuto in Bundes: i gialloneri sono secondi in classifica

Prosegue anche il cammino in campionato degli avversari in Champions League del Milan: il Dortmund vince 1-0 in casa contro il Werder Brema grazie al gol Brandt. I gialloneri rimangono imbattuti e secondi in classica con 20 punti.