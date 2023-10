Borussia Dortmund: quattro gol all'Union Berlino di Bonucci

Dopo lo 0-0 casalingo in Champions League contro il Milan di Pioli, i gialloneri di mister Terzic segnano quattro reti all'Union Berlino vincendo così la 4^ partita consecutiva in Bundesliga. Per il Dortmund in rete Fullkrug, Schlotterbeck, Brandt e Ryerson. L'Union risponde con le reti, inutili ai fini del risultato, di Gosens e Bonucci.