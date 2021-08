Cagliari, i convocati di mister Semplici per la sfida con il Milan

Questi i convocati di mister Semplici in vista della sfida del suo Cagliari contro il Milan. Presenti Nandez e Godin, che avevano disputato anche la gara contro lo Spezia, ma che vivono una condizione particolare in chiave mercato. Out Cragno per infortunio, è stato inserito tra i convocati il giovane Fusco. Scelte contate in attacco dopo l'addio di Simeone:

Portieri: Radunovic, Aresti, Fusco

Difensori: Altare, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman

Attaccanti: Ceter, Farias, Joao Pedro, Pavoletti