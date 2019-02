Cagliari, il racconto dell'allenamento odierno alla Sardegna Arena: focus sulla fase offensiva e su quella difensiva

Come riferisce il sito ufficiale del Cagliari, la formazione sarda si è allenata questa mattina per preparare l’impegno di domenica sera, quando i rossoblù sfideranno il Milan allo stadio “Meazza” (ore 20.30). La squadra è scesa in campo alla Sardegna Arena iniziando la seduta con un’attivazione senza palla. Tecnica a coppie, lavoro tattico: focus su entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Ultima parte dedicata ai cross con conclusioni in porta. Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore e Alberto Cerri, terapie per Cyril Théréau. Domani mattina la squadra si allenerà al Centro sportivo di Assemini. Al termine dell’allenamento, alle 12.30, mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare la gara contro il Milan: la conferenza stampa potrà essere seguita in diretta sul nostro profilo Twitter.