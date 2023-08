Cairo guarda alla sfida con il Milan: "Mi aspetto un Toro pimpante"

Urbano Cairo, presidente del Torino che ieri in casa non è andato oltre lo 0-0 nella sua prima giornata contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb in vista della seconda giornata di Serie A che i granata disputeranno sabato a San Siro proprio contro il Milan. Ecco cosa si attende Cairo: “Mi auspico un Toro pimpante. Con il Cagliari abbiamo creato, è stata una sfida bloccata e con loro molto accorti. Il Milan ha vinto a Bologna, è una squadra importante. Ma abbiamo ancora tempo”.