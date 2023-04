Calhanoglu sfida il Milan sui social: "Non abbiamo ancora finito"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà l'Inter il prossimo avversario del Milan in Champions League. Rossoneri e nerazzurri si ritroveranno in semifinale a distanza di vent'anni dall'ultima volta, quando la squadra di Ancelotti riuscì a prevalere nel doppio confronto accedendo alla finale di Manchester con la Juventus. Anche Hakan Calhanoglu è entrato già in clima partita, condividendo una foto sul proprio profilo Instagram a cui ha aggiunto la seguente didascalia: "Non abbiamo ancora finito". Una chiara sfida lanciata proprio al Milan in vista del doppio confronto europeo.