Che squadra è l'Udinese? Parla Balzaretti: "Creiamo e tiriamo tanto, ma non siamo concreti. Sfortunati per i guai fisici"

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato della situazione della sua squadra prima della sfida al Milan:

"Noi siamo una squadra che crea e crea tanto, siamo la settima in Serie A per tiri in porta. Purtroppo in alcune occasioni non siamo stati abbastanza concreti e bravi. E' importante ora dargli fiducia e forza, pensiamo che i gol possano arrivare da tutti e ci aspettiamo di più anche dai centrocampisti e dai quinti. La partita di Monza che è stata la prima di mister Cioffi è stata positiva, poi siamo stati un po' sfortunati sugli infortuni perché Brenner e Davies fin qui non li abbiamo mai avuti. Lavoriamo coi ragazzi che stanno dando il loro contributo e speriamo di recuperare presto tutta la rosa per averli a disposizione".