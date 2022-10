Chelsea, Kovacic dopo la vittoria sul Milan: "L'espulsione di Tomori ci ha aiutato molto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, ha parlato al sito ufficiale del club dopo la vittoria per 2-0 ottenuta in Champions League a San Siro contro il Milan: "Non avevamo iniziato bene la stagione in Champions come avremmo voluto, ma nelle ultime partite abbiamo recuperato la miglior forma, abbiamo conquistato sei punti vincendo anche una partita come quella di oggi che non era per niente facile. Ora siamo posizionati bene in classifica e dobbiamo continuare così. Amo l'atmosfera di San Siro, ho giocato qui per due anni e mezzo e penso che sia bellissimo e oggi c'era un clima meraviglioso. Penso che tutta la squadra si sia goduta questo incontro e il risultato è stato molto buono per noi. Chiaramente il cartellino rosso arrivato molto presto ci ha aiutato molto ed è stata una grande vittoria per noi".