Chievo, Stepinski: "Piatek? Sono contentissimo per quello che sta facendo"

Mariusz Stepinski, attaccante del Chievo, ha parlato così del match di sabato contro il Milan come riporta L'Arena: "E' una delle ultimissime possibilità per lottare fino in fondo per la salvezza. Se vinciamo sabato poi potremo fare cose molto buone. Da adesso in avanti sono tutte fondamentali. La gente dovrà essere il nostro dodicesimo uomo, invito tutti a venire. Abbiamo bisogno di incitamento, ci darà ulteriore forza. Con venticinquemila persone sarà un bel giocare. Piatek? Sono contentissimo per quel che sta facendo, è un bene anche per la Polonia avere un giocatore che si sta imponendo in Italia in un campionato fortissimo come la Serie A. Per la nostra nazionale non può che essere un vantaggio".