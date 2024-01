Cioffi: "Con il Milan abbiamo voglia di fare e dimostrare"

(ANSA) - UDINE, 19 GEN - "Non sono distratto dal mercato, siccome i miei giocatori non lo sono: vedo una squadra concentrata, che ha voglia di fare e dimostrare". Lo ha affermato Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Milan. Quanto agli interpreti, Payero ha recuperato, mentre Davis ha avuto un affaticamento e non sarà della partita. In porta ci sarà ancora Okoye, con Jordan Zemura che sta migliorando, ma partirà dalla panchina, con Kamara impiegato ancora dal 1'. "I rossoneri - è l'analisi del tecnico - non sono una squadra da aggredire alta, ma neanche da portarsi in porta. Dovremo trovare una via di mezzo. Sono forti, un po' corti in difesa ma riescono a supplire con tanta qualità. Sarà una partita difficile, sapendo che avremo un margine di errore bassissimo. La vittoria del girone d'andata è il passato".

"L'obiettivo del presente - ha proseguito - è rendere soddisfatti di noi l'ambiente, la società e i tifosi, mentre quello del futuro potrebbe essere un cambio tattico: Roberto Pereyra mi sta dando tante soddisfazioni da trequartista. Il conflitto che ho dentro di me è quando arriverà il momento di giocare a due punte, ma non è ancora adesso". L'ultimo passaggio è su Gerard Deulofeu, fuori da oltre un anno: "In rosa abbiamo tre fuoriclasse: Florian Thauvin, il Tucu e Geri. Sono fuoriclasse all'Udinese e lo sarebbero in qualsiasi altra squadra al mondo. Deulofeu soffre a non essere presente e lo capisco. Non è in vacanza, si allena duramente, abbiamo una piccola scommessa in palio che confido di riscuotere domenica. È un ragazzo intelligente, sensibile e un grande professionista. I compagni e io gli siamo molto vicini". (ANSA).