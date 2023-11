Cioffi così in conferenza stampa: "A San Siro con coraggio, Samardzic deve pensare a giocare"

Questo un breve estratto della conferenza stampa dell'allenatore dell'Udinese in vista della partita di domani sera: "Affrontiamo una squadra importante, ma il nostro percorso dev'essere di grande continuità e crescita. Ho visto delle buone cose in Coppa, in campionato dovremo fare meglio. Masina e Davis non stanno bene, non rischierò. Samardzic? Il mercato non mi interessa e lui deve pensare, come sta facendo, solo a giocare, se domani sarà della partita farà bene".