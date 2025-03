Como, esordio da incubo per Dele Alli: Walker prova a convincere l'arbitro, ma arriva il rosso

Un esordio da dimenticare per Dele Alli. L'ex Tottenham, tornato a giocare con la maglia del Como dopo un lungo periodo di inattività, è stato espulso dopo appena dieci minuti dal suo ingresso in campo. Il trequartista inglese è stato prima ammonito da Marchetti per un fallo su Loftus-Cheek, poi il direttore di gara è stato richiamato dal Var per rivedere la propria scelta. Le immagini hanno evidenziato il piede troppo alto di Alli che è stato subito espulso: nemmeno l'intervento da parte dell'ex compagno di nazionale Kyle Walker - che ha provato a convincere il direttore di gara sulla bontà dell'intervento - è riuscito ad evitare l'espulsione all'ex Spurs.

Cesc Fabregas è tornato sull'episodio al termine della partita:

"Sul 2-1 stava per entrare Sergi Roberto, ma preferisco dargli due settimane in più di lavoro. Dele Alli è uno che fa gol, ho provato a dargli un'opportunità. Quello è stato un errore grave di un giocatore di esperienza. Rosso chiaro, ha lasciato la squadra in un momento che poteva fare il 2-2".

Non un buon inizio per Alli, dopo troppo tempo fuori dal campo l'inglese rimarrà fermo per un'altra giornata. Classe '96, il giocatore ha scelto la Serie A per poter ricostruire la propria carriera.