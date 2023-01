Conte: "Contro l'Arsenal brutta sconfitta, cerchiamo di superare un momento difficile"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha commentato così la sconfitta subita contro l'Arsenal: "Sicuramente sono deluso, mi dispiace per i nostri tifosi perché so quanto conti per loro questo match. Viviamo un brutto risultato, una sconfitta. La prestazione però è stata buona. Cerchiamo di superare un momento difficile, vogliamo rivedere in campo Kulusevski, anche Bentancur è vicinissimo al recupero. E io so di poter contare anche su giocatori come Pape Sarr, Bryan Gil, Tanganga e Skipp, è stato importante averli potuti far giocare in questo periodo".