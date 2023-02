Conte: "Emozionato per il ritorno a San Siro, a questo livello non ci sono favoriti"

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il Milan: "Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Tornare provoca emozioni molto forti per me ma anche per i giocatori è qualcosa di straordinario. Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi. A questo livello non ci sono sfavoriti o favoriti. In questi tornei devi avere la fortuna di giocarli con molti giocatori disponibili. In campionato con 38 partite è più semplice, mentre in questi sconti diretti bisogna avere tutti i giocatori a disposizione e in forma per essere competitivi".