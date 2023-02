Conte sulla condizione del Tottenham: "Viviamo alti e bassi, non è facile mantenere la concentrazione"

MilanNews.it

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan soffermandosi sulla condizione della propria squadra: "Eravamo riusciti a trovare l'anno scorso una continuità importante, arrivando in Champions League, un traguardo insperato. Quest'anno siamo ripartiti nella giusta maniera ma abbiamo cominciato ad avere infortuni specie nel reparto avanzato. Situazione di alti e bassi. Penso che se vuoi ambire a qualcosa di importante la stabilità è molto importante, non avere alti e bassi. Cerchiamo di lavorare su questo, l'Inghilterra non è l'Italia. Noi siamo più centrati su questo punto di vista mentre in Inghilterrà non è così facile mantenere la concentrazione in ogni partita".