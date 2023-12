Contro il Milan da ultima spiaggia? Pippo Inzaghi cerca aspetti positivi

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta: "È chiaro che il terzo gol, nato probabilmente su un fallo di mano si Scalvini, avrebbe ammazzato anche un toro. Se siamo questi ci salviamo, i complimenti di Gasperini non penso siano gratuiti. Oggi ci portiamo a casa la prestazione

Col Milan sarà una sorta di ultima spiaggia?

"Io vado avanti a lavorare, la squadra mi è piaciuta per atteggiamento. La partita è stata indirizzata da un eurogol, per cui la qualità dei singoli ha indirizzato la partita. Ci portiamo a casa questo. In questo momento ci gira storto, chiaramente certi gol non dobbiamo prenderli, ma oggi devo essere onesto, la squadra ha dimostrato di tenerci. Il presidente ci ha pungolato bene, a Bergamo si può perdere, ma questo atteggiamento può portarci alla salvezza".