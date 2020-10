Corriere dello Sport: "Kumbulla e Ibanez, 41 anni in due per fermare Ibra"

Kumbulla e Ibanez, 41 anni in due per fermare Ibrahimovic, che ne ha 39. La Roma è rimasta stregata da Kumbulla, che con ogni probabilità sarà titolare lunedì contro il Milan. San Siro sarà un bell'esame, non solo per l'albanese, ma anche per Ibanez, che cercherà di non far rimpiangere Smalling. Fonseca si affida a loro due, considerando che l'inglese non ci sarà per un problema fisico e Mancini causa Covid. Lo scrive il Corriere dello Sport.