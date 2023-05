MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Benassi ha svolto lavoro differenziato mentre Tsadjout prosegue nell’iter personalizzato per recuperare dall’infortunio": questo riporta il sito ufficiale della Cremonese; i due, dunque, non saranno a disposizione di Ballardini per la sfida contro il Milan.