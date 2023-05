Cremonese, Lochoshvili: "Pari meritato, c'è un po' di frustrazione per il gol subito nel recupero"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro il Milan: "L'approccio alla gara è stato quello giusto, siamo stati compatti, eravamo uniti, come un gruppo. Abbiamo lavorato molto in difesa e in contropiede, meritiamo questo punto, continuiamo così".

C'è rammarico per il gol preso al 93'?

"Ovviamente questo è un buon risultato per noi. Certo, il gol subito negli ultimi minuti ci ha dato un po' di frustrazione e ci ha demotivati, ma penso che questo 1-1 contro il Milan a San Siro sia un risultato positivo. Almeno torniamo a casa con un punto e continueremo a combattere".

Restate però ancora a 6 punti dalla salvezza...

"Certo, pensiamo alla classifica e ovviamente ci dispiace molto non aver vinto negli ultimi minuti questa gara, era importante per noi, ma la prossima giornata giocheremo contro lo Spezia. Sarà una fura battaglia, guardando anche la classifica, e penso che faremo tutto il possibile per vincere".