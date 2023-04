Da Napoli, Chiariello: "Siamo più forti nonostante loro facciano i magheggi con gli arbitri"

Fonte: tuttonapoli.net

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Umberto Chiariello ha postato un video-messaggio sui proprio canali social: "Cari tifosi napoletani io tutto questa ansia e angoscia che avete non la condivido, la frenata era prevista, ci sta. La Lazio ha rosicchiato 5 punti? Non è un problema! Deve andare due volte a San Siro, non le vince tutte e 8. Lo scudetto è al sicuro, il pareggio di ieri era previsto. Tutto regolare, ma martedì, nonostante fanno tutti i magheggi del mondo (loro, gli arbitri, quello ciuccio a San Siro, quello buono a Napoli), siamo più forti. E Osimhen è tornato, Victor guidaci alla vittoria!”.