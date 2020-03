Dal Portogallo: CR7 sbarca a Madeira alle 16, domani mattina il rientro a Torino

Secondo quanto riferisce CM TV in Portogallo, Cristiano Ronaldo atterrerà intorno alle 16 a Madeira e si recherà subito in ospedale per fare visita alla madre che ha avuto un malore questa mattina. Se non ci saranno complicazioni, l'attaccante della Juventus dovrebbe ripartire per Torino domani mattina e dovrebbe quindi tornare in tempo per la gara di domani sera contro il Milan in Coppa Italia.