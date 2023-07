Dall'Argentina, offerta folle dall'Arabia per Lautaro: le cifre

Indiscrezione scottante dall'Argentina: secondo quanto riportato da TyC Sports, un club dell'Arabia Saudita avrebbe portato all'agente di Lautaro Martinez un'offerta economicamente significativa. Sul piatto un contratto di 4 anni a 60 milioni di euro a stagione. Il nuovo capitano dell'Inter non avrebbe ancora dato l'ok alla trattativa: per questo motivo non ci sarebbero stati ancora contatti tra la società asiatica e l'Inter.