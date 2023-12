De Ketelaere, Zappacosta, Toloi e Palomino a parte con l'Atalanta: sono a rischio per il Milan

Lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato in Europa League, attivazione in palestra e seduta tecnico-tattica per chi non ha giocato o giocato poco, lavoro individuale per CDK, Zappacosta, Toloi e Palomino. El Bilal percorso di recupero. Kolasinac è uscito solo per un fastidio, retaggio della contusione da scontro di gioco subita contro il Napoli. Al momento non desta preoccupazione.