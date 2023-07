De Laurentiis scherza: "Non posso dire dove mi è rimasto Napoli-Milan 0-4..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, direttamente dal ritiro degli azzurri di Castel di Sangro, parlando ad un platea di tifosi ritorna su Napoli-Milan 0-4 della passata stagione, quando i rossoneri hanno sbancato il “Maradona” con un risultato davvero rotondo.

Il patron del Napoli è tornato sulla partita con un commento ironico in un clima sereno: “A me quel 4-0 di Napoli-Milan non mi è rimasto qui (indicandosi la gola, ndr), mi è rimasto… Non posso dirlo dove mi è rimasto”.