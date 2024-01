De Laurentiis: "Zielinski? Ho detto a Marotta, scherzando, che non si sta comportando bene"

Al termine dell'assemblea di Lega Serie A a Milano, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato alla stampa presente

Zielinski andrà via?

"Piotr è un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore. È stato otto anni al Napoli e penso che certe storie così lunghe vadano al termine da sole. Se lui volesse restare noi siamo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro, avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffè latte. Avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli. Vi dico una cosa: da me Zielinski prende uno stipendio più alto rispetto a quello che andrebbe a prendere all'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma in modo scherzoso".