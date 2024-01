Derby perso e Dybala ko: pure la Roma se la passa male. Domenica c'è il Milan

Nel post partita di Lazio-Roma, derby di Coppa Italia, Jose Mourinho dà un aggiornamento sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito all'intervallo per un problema muscolare.

Queste le sue dichiarazioni: "Ha un problema muscolare. Ha giocato una partita molto fisica contro l’Atalanta. Questa sfida era esigente e lui voleva giocarla: abbiamo bisogno che tutti danno il suo massimo. Abbiamo giocatori che fanno miracoli per poter giocare, come Mancini che però ha una struttura fisica diversa. Al suo posto è entrato Pellegrini che non sta vivendo un bel periodo. Sono un po’ deluso dall’atteggiamento di alcuni dei miei giocatori”.

Oggi le condizioni dell'argentino saranno valutate, mentre la squadra sosterrà un allenamento a Trigoria in vista del Milan.