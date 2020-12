Destro a DAZN: "Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il pareggio"

Mattia Destro è stato intervistato da Dazn al termine di Genoa-Milan: "Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il pareggio. Abbiamo dato tutto, alla fine va bene così. Sono contento, mi sto allenando bene, il mister mi ha dato fiducia. Sono stato bravo a cogliere l’occasione. Oggi la prestazione è stata fatta, peccato per il risultato ma siamo contenti per quello che abbiamo fatto”.