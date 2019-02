Di Francesco, Roma agonizzante rivivrà

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "È vero che a Bergamo e Firenze si è vista una Roma agonizzate, ma non per forza si deve morire. Ci si può anche salvare e ritornare ad essere vitali sotto tutti i punti di vista". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara col Milan che arriva dopo il 3-3 con l'Atlanta e il 7-1 in Coppa Italia con la Fiorentina. "Capisco che c'è grande depressione ma queste situazioni capitano e serve la forza di ribaltarle - aggiunge il tecnico -. Ora siamo incudine, dobbiamo stare zitti cercando di tornare ad essere martello".