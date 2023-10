Di Lorenzo: "Calcio scommesse? Penso a giocare e a divertirmi, è un tema delicato e non voglio parlarne"

vedi letture

Ha parlato così il capitano del Napoli e terzino della Nazionale Italiana, Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport: "Mi piace il calcio e la magia che ha portato in me negli anni, il tema riguardante il calcio scommesse è triste, onestamente non mi va nemmeno di parlarne, penso al campo, a divertirmi con l'Italia e il Napoli".