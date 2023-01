Dilemma Conte al Tottenham: "Qui per costruire: o lo accetto o me ne vado"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Non sono passate certo inosservate le parole del tecnico del Tottenham Antonio Conte alla vigilia del derby contro il Crystal Palace, riportate questa mattina da La Gazzetta dello Sport. L'ex mister di Juve e Inter ha dichiarato: "La mia sfida col Tottenham è aiutare il club a costruire delle fondamenta solide, non vincere la Premier o la Champions. Se voglio restare qui devo accettarlo, altrimenti me ne devo andare". Frasi che suonano come un campanello d'allarme, visto che il contratto del tecnico scade nel giugno 2023 e l'opzione di rinnovo per un'altra stagione non è automatica. Conte ha preso il Tottenham nel novembre del 2021, lo ha portato fino al quarto posto e in questa stagione ha guadagnato l'accesso agli ottavi di Champions League. In campionato, invece, gli Spurs hanno accumulato un distacco di 14 punti dall'Arsenal capolista.