Dinamo, Cannavaro a Sky: "Contro il Milan dovremo essere quasi perfetti"

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

Il suo arrivo alla Dinamo Zagabria:

"La voglia di allenare era tanta, quando arrivano offerte di queste squadre abituate a vincere e con l’obiettivo di far crescere talenti mi piace molto. MI sono sentito con il mio amico Rino mi ha detto che sta bene e me l’ha consigliato. Sono contento, è un’esperienza nuova: per me è importante stare sul campo al di la del paese”.

Come sta la squadra?

“Ho trovato una squadra abituata a stare prima in classifica, ora siamo indietro di sette punti. Dobbiamo rimetterci in sesto, sia tatticamente che fisicamente. È una bella sfida però negli ultimi anni le cose semplici a me non capitano mai. Cercheremo di far crescere squadra e giocatori. È normale che quando affronti squadre come Arsenal e Milan è complicato”.

Avete un solo risultato per passare. È un vantaggio?

“È un vantaggio quando giochi con squadre del tuo stesso livello. Ma quando giochi contro squadre come il Milan si vede la differenza. Sappiamo che per andare avanti dobbiamo fare una partita quasi perfetta”.

Che Milan è quello di Conceiçao?

“Sergio sta facendo la sua squadra, lui è sempre è stato così dal punto di vista della grinta. Ti trasmette molta voglia di andare in campo e spaccare tutto. È normale che quando giochi ogni 3 giorni non riesci a mantenere gli stessi ritmi. Dovremo essere bravi a gestire la nostra fase di possesso, il Milan ha giocatori che in ripartenza possono fare male”.

Su Baturina:

"Baturina è un giocatore interessante. Deve capire che nel calcio moderno ci sono due fasi: di possesso e di non possesso. Ce ne sono altri ma lui è un talento diverso".

Che partita sarà domani?

"Una partita di due ex calciatori che ora allenano, vuol dire che ora ci stiamo facendo vecchi (ride, ndr)".