Domani amichevole contro il Palermo per il Bologna, primo avversario del Milan in Serie A

vedi letture

Domani la squadra del Bologna, primo avversario del Milan in Serie A, in mattinata lascerà Valles e la Val Pusteria per spostarsi a Rovereto dove alle 18 presso lo stadio Quercia di Rovereto (TN) sosterrà l’amichevole di conclusione ritiro con il Palermo.

I biglietti per assistere alla gara sono in vendita al costo di 11,36€ online qui.

La partita sarà prodotta da BFC Tv e trasmessa in diretta esclusiva sulle pagine ufficiali Youtube e Facebook.